Opel Astra facelift (2026) - prve informacije i fotografije

Auto magazin pre 18 minuta
Opel Astra facelift (2026) - prve informacije i fotografije

Uskoro stiže unapređena Opel Astra, oštrija, tehnološki naprednija i elegantnija.

Pred nama su prve fotografije i informacije... "Uskoro nam stiže nova Opel Astra - oštrija, tehnološki naprednija i u svakom pogledu briljantnija nego ikad. Decenija je Astra predstavljala ono što Opel čini posebnim: nemački inženjering koji kombinuje emociju sa dokazanom praktičnošću i vrhunskim tehnologijama za svakoga. Astra je osmišljena kao "Made in Germany" proizvod, dizajnirana, razvijena i proizvedena u Rüsselsheimu." - izjavio je Opel CEO, Florian Huettl.
Otvori na automagazin.rs

Pročitajte još

Opel otkrio novu Astru za 2026: Evo šta donosi redizajn FOTO

Opel otkrio novu Astru za 2026: Evo šta donosi redizajn FOTO

B92 pre 1 dan
Opel Astra facelift

Opel Astra facelift

Auto blog pre 1 dan
Fiat dovodi Topolino u Ameriku - kao alternativu vozilima za golf

Fiat dovodi Topolino u Ameriku - kao alternativu vozilima za golf

B92 pre 2 dana
Bolt i Stellantis udružuju snage za lansiranje prve europske flote robotaksija

Bolt i Stellantis udružuju snage za lansiranje prve europske flote robotaksija

SEEbiz pre 2 dana
Najava emisije: NovaS tačno u podne

Najava emisije: NovaS tačno u podne

Vrele gume pre 4 dana
Peugeot 108 bi mogao da dobije naslednika

Peugeot 108 bi mogao da dobije naslednika

Auto blog pre 8 dana
Šta najviše kupuju vozači stariji od 65 godina?

Šta najviše kupuju vozači stariji od 65 godina?

Auto blog pre 8 dana

Ključne reči

OpelOpel Astra

Automobili, najnovije vesti »

Opel Astra facelift (2026) - prve informacije i fotografije

Opel Astra facelift (2026) - prve informacije i fotografije

Auto magazin pre 18 minuta
Sultanov McLaren F1 prodat za više od 25 miliona dolara

Sultanov McLaren F1 prodat za više od 25 miliona dolara

Auto blog pre 43 minuta
BMW poklonio novom papi električni SUV

BMW poklonio novom papi električni SUV

Auto blog pre 2 sata
Ova tečnost odlučuje da li će se vaš dizelaš sutra uopšte upaliti: Kada nestane, nema pomoći dok se ne dolije

Ova tečnost odlučuje da li će se vaš dizelaš sutra uopšte upaliti: Kada nestane, nema pomoći dok se ne dolije

Kurir pre 1 sat
Snimak koji ledi krv u žilama: Avion sleće na automobil na auto-putu

Snimak koji ledi krv u žilama: Avion sleće na automobil na auto-putu

Auto blog pre 2 sata