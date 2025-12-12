Opel Astra facelift (2026) - prve informacije i fotografije

Uskoro stiže unapređena Opel Astra, oštrija, tehnološki naprednija i elegantnija.

Pred nama su prve fotografije i informacije... "Uskoro nam stiže nova Opel Astra - oštrija, tehnološki naprednija i u svakom pogledu briljantnija nego ikad. Decenija je Astra predstavljala ono što Opel čini posebnim: nemački inženjering koji kombinuje emociju sa dokazanom praktičnošću i vrhunskim tehnologijama za svakoga. Astra je osmišljena kao "Made in Germany" proizvod, dizajnirana, razvijena i proizvedena u Rüsselsheimu." - izjavio je Opel CEO, Florian Huettl.