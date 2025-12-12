Snažan zemljotres pogodio Japan; Izdato upozorenje: Sledi megapotres

B92 pre 4 sati
Snažan zemljotres pogodio Japan; Izdato upozorenje: Sledi megapotres

Japan je pogodio zemljotres preliminarne magnitude 6,7 stepeni po Rihterovoj skali, i izdato je upozorenje na cunami za severni i severoistočni deo zemlje.

Epicentar potresa je bio u Tihom okeanu kod prefekture Aomori, prenosi Kjodo. Japanska meteorološka agencija je saopštila da bi pacifička obala Hokaida, kao i prefekture Aomori, Ivate i Mijagi, mogli da dožive cunami visine do jednog metra nakon zemljotresa, koji je pogodio istočni deo Aomorija na dubini od oko 20 kilometara. Cunami od oko 20 centimetara primecen je u delovima Hokaida i Aomorija, ali nije bilo izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, navodi
