Trener Partizana oprezan: "Lakše je nešto osvojiti nego odbraniti"

Trener Partizana Nenad Stojaković govorio je na konferenciji za medije pred utakmicu 19. kola protiv Napretka.

Crno-beli ovaj meč dočekuju na prvom mestu sa dva boda više od Crvene zvezde, dok je Napredak na poslednjem mestu sa svega 12 bodova. "Velika je odgovornost biti na prvom mestu, lakše je osvojiti nešto nego odbraniti", rekao je na početku Stojaković. "Javnost očekuje laganu utakmicu, ali bliža istorija kaže da Napredak ovde tri godine nije izgubio – to tera na oprez. Detaljno smo analizirali protivnika, vrlo su iskusni i imaju dosta igrača koji dugo igraju