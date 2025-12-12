Kaja Kalas: EU imobiliše rusku imovinu, pritisak na Kremlj dok ne shvati pregovore ozbiljno

Beta pre 1 sat

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas (Kallas) objavila je da je Evropska unija (EU) odlučila da na neodređeno vreme imobiliše svu rusku imovinu. 

"EU je upravo odlučila da na neodređeno vreme imobiliše rusku imovinu. Ovo osigurava da do 210 milijardi evra ruskih sredstava ostane na tlu EU, osim ako Rusija u potpunosti ne plati Ukrajini reparacije za štetu koju je prouzrokovala", napisala je ona na Iksu (X).

Kalas je dodala da Unija nastavlja da povećava pritisak na Moskvu "sve dok ne shvati pregovore (o okončanju rata u Ukrajini) ozbiljno". 

"Evropski savet sledeće nedelje biće ključan za obezbeđivanje finansijskih potreba Ukrajine u narednim godinama", zaključuje se u objavi.

(Beta, 12.12.2025)

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEURusija

