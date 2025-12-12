Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

Beta pre 52 minuta

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da borbeni avioni tipa "Rafal" koje Srbija nabavlja od Francuske nisu na nivou opremljenosti kakvi su borbeni avioni koje imaju saveznici u NATO, Hrvatska i Francuska.

"Te tehničke razlike su poprilično bitne i velike", rekao je Plenković novinarima u Zagrebu.

On je tako odgovorio na pitanje novinara o kritikama predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da su Francuzi "Rafale" najpre prodali Hrvatskoj, a onda Srbiji, a da o tome ništa nisu pitali Hrvatsku.

"Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima", rekao je Plenković.

Što se tiče Srbije, dodao je hrvatski premijer, ona je nabavila svoje avione, ali "oni nisu na nivou opremljenosti kakvi su avioni koji imaju međusobno saveznici u NATO-u, a to Hrvatska i Francuska jesu".

On je naglasio da se "Rafali", koje je Hrvatska kupila od Francuske, nalaze u zemlji i da su "praktički isplaćeni i funkcionalni".

"Imamo u ovom trenutku najsnažnije ratno vazduhoplovstvo između Nemačke i Grčke", istakao je hrvatski premijer.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, prilikom posete Kasarni "Mija Stanimirović" u Nišu, da će se sve činiti da Vojska Srbije (VS) bude dovoljno snažna kako bi ostala odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora.

"Hrvatska vojska je izuzetno snažna, veoma respektabilna sila u regionu, koja se naoružava dramatičnom brzinom. Mi ne volimo da toliko govorimo (o naoružavanju), ali znam šta sve treba da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili tvrd orah i uvek imali tu vrstu odvraćajućeg efekta i očuvali mir", rekao je Vučić, povodom ranijih komentara iz Hrvatske o nabavci francuskih aviona "Rafal" za VS.

