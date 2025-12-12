Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

Beta pre 52 minuta

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da borbeni avioni tipa "Rafal" koje Srbija nabavlja od Francuske nisu na nivou opremljenosti kakvi su borbeni avioni koje imaju saveznici u NATO, Hrvatska i Francuska.

"Te tehničke razlike su poprilično bitne i velike", rekao je Plenković novinarima u Zagrebu.

On je tako odgovorio na pitanje novinara o kritikama predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da su Francuzi "Rafale" najpre prodali Hrvatskoj, a onda Srbiji, a da o tome ništa nisu pitali Hrvatsku.

"Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima", rekao je Plenković.

Što se tiče Srbije, dodao je hrvatski premijer, ona je nabavila svoje avione, ali "oni nisu na nivou opremljenosti kakvi su avioni koji imaju međusobno saveznici u NATO-u, a to Hrvatska i Francuska jesu".

On je naglasio da se "Rafali", koje je Hrvatska kupila od Francuske, nalaze u zemlji i da su "praktički isplaćeni i funkcionalni".

"Imamo u ovom trenutku najsnažnije ratno vazduhoplovstvo između Nemačke i Grčke", istakao je hrvatski premijer.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, prilikom posete Kasarni "Mija Stanimirović" u Nišu, da će se sve činiti da Vojska Srbije (VS) bude dovoljno snažna kako bi ostala odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora.

"Hrvatska vojska je izuzetno snažna, veoma respektabilna sila u regionu, koja se naoružava dramatičnom brzinom. Mi ne volimo da toliko govorimo (o naoružavanju), ali znam šta sve treba da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili tvrd orah i uvek imali tu vrstu odvraćajućeg efekta i očuvali mir", rekao je Vučić, povodom ranijih komentara iz Hrvatske o nabavci francuskih aviona "Rafal" za VS.

(Beta, 12.12.2025)

Povezane vesti »

Varnice u Hrvatskoj zbog "Rafala" i Srbije Plenković deli packe Milanoviću: Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima

Varnice u Hrvatskoj zbog "Rafala" i Srbije Plenković deli packe Milanoviću: Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima

Blic pre 27 minuta
‘Rafali’ za Srbiju nisu opremljeni kao u zemljama NATO saveza, izjavio premijer Hrvatske

‘Rafali’ za Srbiju nisu opremljeni kao u zemljama NATO saveza, izjavio premijer Hrvatske

Slobodna Evropa pre 12 minuta
Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

Radio sto plus pre 12 minuta
Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu opremljeni kao hrvatski

Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu opremljeni kao hrvatski

N1 Info pre 1 sat
Plenković: „Rafali“ koje nabavlja Srbija nisu opremljeni kao hrvatski

Plenković: „Rafali“ koje nabavlja Srbija nisu opremljeni kao hrvatski

Nova pre 47 minuta
Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

Serbian News Media pre 47 minuta
Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao Hrvatski

Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao Hrvatski

Novi magazin pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaNATOZagrebFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Danas protest u Petrovaradinu zbog uvođenja naplate parkiranja kod železničke

Danas protest u Petrovaradinu zbog uvođenja naplate parkiranja kod železničke

Mašina pre 12 minuta
Građanske energetske zajednice i dalje bez jasne procedure

Građanske energetske zajednice i dalje bez jasne procedure

Mašina pre 2 minuta
DRI negira tvrdnje Rektorskog kolegijuma BU o akreditacijama fakulteta

DRI negira tvrdnje Rektorskog kolegijuma BU o akreditacijama fakulteta

N1 Info pre 27 minuta
Centar za unapređenje životne sredine: Građanska energija i dalje na čekanju

Centar za unapređenje životne sredine: Građanska energija i dalje na čekanju

Forbes pre 27 minuta
Inflacija u novembru stagnirala, niža od očekivanog

Inflacija u novembru stagnirala, niža od očekivanog

Bloomberg Adria pre 27 minuta