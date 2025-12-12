Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

Radio sto plus pre 1 sat
Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

“Te tehničke razlike su poprilično bitne i velike”, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu.

On je tako odgovorio na pitanje novinara o kritikama predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da su Francuzi “Rafale” najpre prodali Hrvatskoj, a onda Srbiji, a da o tome ništa nisu pitali Hrvatsku. “Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima”, rekao je Plenković. Što se tiče Srbije, dodao je hrvatski premijer, ona je nabavila svoje avione, ali “oni nisu na nivou opremljenosti kakvi su avioni koji imaju međusobno saveznici u NATO-u, a to Hrvatska i Francuska jesu”.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

„Neka pita Francuze“: Bukti rat između Milanovića i Plenkovića zbog prodaje „Rafala“ Srbiji

„Neka pita Francuze“: Bukti rat između Milanovića i Plenkovića zbog prodaje „Rafala“ Srbiji

Nova pre 4 minuta
Plenković o avionima „Rafal“ koje nabavlja Srbija: Nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO i Hrvatska

Plenković o avionima „Rafal“ koje nabavlja Srbija: Nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO i Hrvatska

Danas pre 1 sat
Varnice u Hrvatskoj zbog "Rafala" i Srbije Plenković deli packe Milanoviću: Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima

Varnice u Hrvatskoj zbog "Rafala" i Srbije Plenković deli packe Milanoviću: Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima

Blic pre 2 sata
‘Rafali’ za Srbiju nisu opremljeni kao u zemljama NATO saveza, izjavio premijer Hrvatske

‘Rafali’ za Srbiju nisu opremljeni kao u zemljama NATO saveza, izjavio premijer Hrvatske

Slobodna Evropa pre 1 sat
Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu opremljeni kao hrvatski

Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu opremljeni kao hrvatski

N1 Info pre 2 sata
Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

Beta pre 2 sata
Plenković: „Rafali“ koje nabavlja Srbija nisu opremljeni kao hrvatski

Plenković: „Rafali“ koje nabavlja Srbija nisu opremljeni kao hrvatski

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaNATOZagrebParizFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Tepić (SSP) optužila bivšu ministarku Zoranu Mihajović za korputivne poslove u korist vlasti

Tepić (SSP) optužila bivšu ministarku Zoranu Mihajović za korputivne poslove u korist vlasti

Beta pre 0 minuta
Desetine hiljada na protestima širom Italije tokom generalnog štrajka

Desetine hiljada na protestima širom Italije tokom generalnog štrajka

Beta pre 10 minuta
Generalni štrajk u Italiji: U demonstracijama širom zemlje učestvuju desetine hiljada ljudi

Generalni štrajk u Italiji: U demonstracijama širom zemlje učestvuju desetine hiljada ljudi

Danas pre 5 minuta
„Neka pita Francuze“: Bukti rat između Milanovića i Plenkovića zbog prodaje „Rafala“ Srbiji

„Neka pita Francuze“: Bukti rat između Milanovića i Plenkovića zbog prodaje „Rafala“ Srbiji

Nova pre 4 minuta
Desetine hiljada na protestima širom Italije tokom generalnog štrajka

Desetine hiljada na protestima širom Italije tokom generalnog štrajka

N1 Info pre 10 minuta