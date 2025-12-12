Plenković: Rafali koje nabavlja Srbija nisu na nivou opremljenosti kao oni koje ima NATO

“Te tehničke razlike su poprilično bitne i velike”, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu.

On je tako odgovorio na pitanje novinara o kritikama predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da su Francuzi “Rafale” najpre prodali Hrvatskoj, a onda Srbiji, a da o tome ništa nisu pitali Hrvatsku. “Neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima”, rekao je Plenković. Što se tiče Srbije, dodao je hrvatski premijer, ona je nabavila svoje avione, ali “oni nisu na nivou opremljenosti kakvi su avioni koji imaju međusobno saveznici u NATO-u, a to Hrvatska i Francuska jesu”.