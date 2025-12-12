Đedović Handanović: Nastavljamo rad na širenju mogućnosti za dobijanje energenata iz različitih pravaca

Blic pre 1 sat
Đedović Handanović: Nastavljamo rad na širenju mogućnosti za dobijanje energenata iz različitih pravaca

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke koju je predvodio Čarls Kormije, regionalni direktor za infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju o finansiranju infrastrukturnih projekata u energetskom sektoru. Đedović Handanović je navela da prioriteti za dalji razvoj energetskog sektora ostaju diversifikacija izvora i ruta snabdevanja energentima i jačanje energetske sigurnosti uz nove kapaciteta obnovljivih izvora energije u državnom vlasništvu.

„Pre dve godine smo započeli diversifikaciju gasnog sektora izgradnjom gasne interkonekcije Srbija-Bugarska, preko koje se snabdevamo gasom iz Azerbejdžana, a imamo i pristup gasovodima TAP i TANAP. Trenutno pripremamo tehničku dokumentaciju za gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Rumunijom, odnosno nastavljamo da radimo na širenju mogućnosti za snabdevanja energentima naše zemlje iz različitih pravaca. Završavamo i razdvajanje u gasnom sektoru, što je
Svetska bankaBugarskaMakedonijaRumunijaSeverna MakedonijaAzerbejdžan

