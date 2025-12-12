Đedović Handanović: Prioriteti za razvoj energetskog sektora – diversifikacija izvora i ruta snabdevanja

Danas pre 1 sat  |  Beta
Đedović Handanović: Prioriteti za razvoj energetskog sektora – diversifikacija izvora i ruta snabdevanja
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da prioriteti za dalji razvoj energetskog sektora ostaju diversifikacija izvora i ruta snabdevanja energentima i jačanje energetske sigurnosti uz nove kapacitete obnovljivih izvora energije u državnom vlasništvu. „Pre dve godine smo započeli diversifikaciju gasnog sektora izgradnjom gasne interkonekcije Srbija-Bugarska, preko koje se snabdevamo gasom iz Azerbejdžana, a imamo i pristup
