Isključenja struje u Beogradu Objavljen spisak ulica bez električne energije: proverite da li je vaša na spisku

Elektrodistribucija Srbije najavljuje isključenja struje u 9 opština Beograda danas od 8:30 do 18 časova Vode neće biti u delovima Grocke i Voždovca Elektrodistribucija Srbije za danas, 12. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.

Isključenja struje obuhvatiće danas delove 7 beogradskih opština, a bez struje će, kako navodi Elektrodistribucija Srbije, najranije od 8.30 a najkasnije do 18 sata biti sledeći delovi Beograda: OVO JE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICA ISKLJUČENJA STRUJE. Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih