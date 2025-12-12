Isključenja struje u Beogradu Objavljen spisak ulica bez električne energije: proverite da li je vaša na spisku

Blic pre 23 minuta
Isključenja struje u Beogradu Objavljen spisak ulica bez električne energije: proverite da li je vaša na spisku

Elektrodistribucija Srbije najavljuje isključenja struje u 9 opština Beograda danas od 8:30 do 18 časova Vode neće biti u delovima Grocke i Voždovca Elektrodistribucija Srbije za danas, 12. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.

Isključenja struje obuhvatiće danas delove 7 beogradskih opština, a bez struje će, kako navodi Elektrodistribucija Srbije, najranije od 8.30 a najkasnije do 18 sata biti sledeći delovi Beograda: OVO JE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICA ISKLJUČENJA STRUJE. Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih
Otvori na blic.rs

Grocka »

Delovi Beograda danas bez struje i vode: Isključenja će biti u 11 gradskih opština, evo gde su jutros radijatori hladni

Delovi Beograda danas bez struje i vode: Isključenja će biti u 11 gradskih opština, evo gde su jutros radijatori hladni

Blic pre 19 sati
Ova 2 dela Beograda danas su bez vode: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Ova 2 dela Beograda danas su bez vode: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Kurir pre 23 sata
Milan Jovanović: Danas je gore za novinare nego kad su mi spalili kuću. Ja sam izbegao smrt, a vi se mladi čuvajte

Milan Jovanović: Danas je gore za novinare nego kad su mi spalili kuću. Ja sam izbegao smrt, a vi se mladi čuvajte

Cenzolovka pre 13 sati
Pojedine ulice na Voždovcu i u Grockoj sutra bez vode

Pojedine ulice na Voždovcu i u Grockoj sutra bez vode

Novi magazin pre 1 dan
Planirani prekidi vodosnabdevanja u Beogradu: Ko sve ostaje bez vode i na koliko sati?

Planirani prekidi vodosnabdevanja u Beogradu: Ko sve ostaje bez vode i na koliko sati?

Telegraf pre 1 dan
Bez struje u ovim delovima Beograda Danas vode ceo dan neće biti u delu jedne opštine, proverite da li ste na spisku

Bez struje u ovim delovima Beograda Danas vode ceo dan neće biti u delu jedne opštine, proverite da li ste na spisku

Blic pre 2 dana
Ovaj deo Beograda sutra bez vode: proverite da li ste na spisku

Ovaj deo Beograda sutra bez vode: proverite da li ste na spisku

Alo pre 2 dana
Grocka »

Ključne reči

Grocka

Beograd, najnovije vesti »

Isključenja struje u Beogradu Objavljen spisak ulica bez električne energije: proverite da li je vaša na spisku

Isključenja struje u Beogradu Objavljen spisak ulica bez električne energije: proverite da li je vaša na spisku

Blic pre 23 minuta
(Foto) Ružica je osetila bol, a onda se probudila u šok-sobi, sa ušivenom glavom! Nije se sećala ni kako se zove, a kad su joj…

(Foto) Ružica je osetila bol, a onda se probudila u šok-sobi, sa ušivenom glavom! Nije se sećala ni kako se zove, a kad su joj se doktori obratili, nije mogla da veruje šta čuje

Blic pre 6 sati
Vučić: Nadam se da će šatori ispred parlamenta biti sklonjeni do Nove godine

Vučić: Nadam se da će šatori ispred parlamenta biti sklonjeni do Nove godine

Radio sto plus pre 1 dan
Magla i gužva, katastrofa u Beogradu: Krkljanac blokirao prestonicu, izbegavajte ove deonice

Magla i gužva, katastrofa u Beogradu: Krkljanac blokirao prestonicu, izbegavajte ove deonice

Telegraf pre 1 dan
"Donosim pištolj, sve ću vas pobiti": Stravične pretnje u beogradskoj školi, spomenut i dečak ubica iz Ribnikara

"Donosim pištolj, sve ću vas pobiti": Stravične pretnje u beogradskoj školi, spomenut i dečak ubica iz Ribnikara

Mondo pre 5 sati