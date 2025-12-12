(Mape) Dva klimatska sveta u Srbiji Ko je visoko uživaće u suncu, ko je nisko biće u sivilu i magli, a jedno je svima zajedničko

Blic pre 1 sat
(Mape) Dva klimatska sveta u Srbiji Ko je visoko uživaće u suncu, ko je nisko biće u sivilu i magli, a jedno je svima…

Od petka će nizije i doline imati maglu i nisku oblacnost, dok će planine uživati pretežno sunčano vreme Tokom vikenda biće maglovito i tmurno vreme sa lokalnom kišom, osim na jugu i jugozapadu zemlje gde će biti sunčano Iako je pred nama period uglavnom stabilnog vremena, Srbija će se podeliti na dva klimatska sveta.

Od petka pa nadalje, stanovnici nizija, kotlina i dolina reka suočiće se sa čestim dugotrajnim periodima magle i niske oblačnosti. U isto vreme na planinama i rubno – brdsko – planinskim predelima, pre svega na jugu i jugozapadu zemlje, očekuje nas pretežno sunčano i toplije vreme. Svima će svakako biti hladno. Početak sledeće sedmice doneće blagu promenu, dok se prve padavine u vidu kiše očekuju u sredu, 17. decembra. U većem delu Srbije će u petak, 12. decembra,
