Yumis osnovan pre tri decenije, i dalje u rukama jednog vlasnika: Vučić obilazi fabriku

Yumis osnovan pre tri decenije, i dalje u rukama jednog vlasnika: Vučić obilazi fabriku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi proizvodne pogone fabrike Yumis u Nišu, gde će razgovarati sa rukovodstvom kompanije.

Yumis se bavi proizvodnjom supa, začina, pudinga, šlagova, čajeva, kikirikija, ratluka, kremova, sušenog voća i drugih proizvoda. Kompanija posluje u okviru prehrambene industrije i poseduje širok proizvodni portfolio, sa posebnim fokusom na proizvodnju supa i supenih kocki, popkorna, začina, čajeva i drugih prehrambenih proizvoda. Osnovana je 1991. godine u Nišu i od tada je u vlasništvu gospodina Milovana Kocića. Tokom godina, Yumis je postao prepoznatljiv po
