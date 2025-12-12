Ministarstvo finansija o sistemu SPIRI: Ustanove visokog obrazovanja će moći nesmetano da naplaćuju prihode

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Ministarstvo finansija o sistemu SPIRI: Ustanove visokog obrazovanja će moći nesmetano da naplaćuju prihode

Ustanove visokog obrazovanja će od 1. januara 2026. godine sva plaćanja obavljati preko „računa izvršenja budžeta Republike Srbije“ u okviru informacionog sistema SPIRI i sve obaveze će moći da izmiruju blagovremeno, kao i da nesmetano naplaćuju svoje prihode, saopštila je danas Uprava za trezor Ministarstva finansija.

Uprava za trezor navela je u saopštenju da će ukinuti račune ustanova visokog obrazovanja, ali će moći nesmetano da naplaćuju prihode. „U skladu sa članom 18. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor, Uprava za trezor izvršiće ukidanje računa navedenih korisnika, kao što je bila praksa za sve korisnike budžetskih sredstava
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ustanove visokog obrazovanja od 1. januara plaćanja obavljaju u okviru sistema "SPIRI"

Ustanove visokog obrazovanja od 1. januara plaćanja obavljaju u okviru sistema "SPIRI"

RTS pre 37 minuta
Uprava za trezor: Od 1. januara sva plaćanja fakulteta preko informacionog sistema SPIRI

Uprava za trezor: Od 1. januara sva plaćanja fakulteta preko informacionog sistema SPIRI

N1 Info pre 2 sata
Ministarstvo finansija o sistemu SPIRI: Ustanove visokog obrazovanja će moći nesmetano da naplaćuju prihode

Ministarstvo finansija o sistemu SPIRI: Ustanove visokog obrazovanja će moći nesmetano da naplaćuju prihode

Nova pre 2 sata
Važna promena za visokoškolske ustanove od 1. januara: Sva plaćanja ići će preko sistema SIPRI

Važna promena za visokoškolske ustanove od 1. januara: Sva plaćanja ići će preko sistema SIPRI

Kurir pre 3 sata
Ministarstvo finansije gasi račune državnim univerzitetima i fakultetima u Srbiji

Ministarstvo finansije gasi račune državnim univerzitetima i fakultetima u Srbiji

Medijska kutija pre 3 sata
Nova pravila za visokoškolske ustanove od 1. januara: Sva plaćanja i troškovi isključivo preko sistema SPIRI

Nova pravila za visokoškolske ustanove od 1. januara: Sva plaćanja i troškovi isključivo preko sistema SPIRI

Telegraf pre 3 sata
Dekan Roglić: Primena sistema SPIRI može da dovede do "potpunog zagušenja"

Dekan Roglić: Primena sistema SPIRI može da dovede do "potpunog zagušenja"

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Budžet

Društvo, najnovije vesti »

Demanti KZM na tekst "Pričamo si: Čemu još jedan poziv na javnu raspravu o položaju mladih"

Demanti KZM na tekst "Pričamo si: Čemu još jedan poziv na javnu raspravu o položaju mladih"

Vranje news pre 7 minuta
Savo Manojlović: Proširili smo krivične prijave za Generalštab i protiv Aleksandra Vučića, Siniše Malog i Gorana Vesića

Savo Manojlović: Proširili smo krivične prijave za Generalštab i protiv Aleksandra Vučića, Siniše Malog i Gorana Vesića

Serbian News Media pre 13 minuta
Evropska komisija: Bugarska uvodi evro iako je vlada u Sofiji pala zbog korupcije

Evropska komisija: Bugarska uvodi evro iako je vlada u Sofiji pala zbog korupcije

NIN pre 13 minuta
Pisac koji je bio simbol 20. veka: Intervju sa Milanom Kunderom iz 1978. u digitalnoj arhivi NIN-a

Pisac koji je bio simbol 20. veka: Intervju sa Milanom Kunderom iz 1978. u digitalnoj arhivi NIN-a

NIN pre 8 minuta
Ljudi potpuno pogrešno tumače emocije svojih pasa: Nova studija otkriva velike zablude

Ljudi potpuno pogrešno tumače emocije svojih pasa: Nova studija otkriva velike zablude

Danas pre 8 minuta