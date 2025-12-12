Ministarstvo finansija o sistemu SPIRI: Ustanove visokog obrazovanja će moći nesmetano da naplaćuju prihode

Ustanove visokog obrazovanja će od 1. januara 2026. godine sva plaćanja obavljati preko „računa izvršenja budžeta Republike Srbije“ u okviru informacionog sistema SPIRI i sve obaveze će moći da izmiruju blagovremeno, kao i da nesmetano naplaćuju svoje prihode, saopštila je danas Uprava za trezor Ministarstva finansija.

Uprava za trezor navela je u saopštenju da će ukinuti račune ustanova visokog obrazovanja, ali će moći nesmetano da naplaćuju prihode. „U skladu sa članom 18. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor, Uprava za trezor izvršiće ukidanje računa navedenih korisnika, kao što je bila praksa za sve korisnike budžetskih sredstava