Važna promena za visokoškolske ustanove od 1. januara: Sva plaćanja ići će preko sistema SIPRI

Kurir pre 1 sat
Važna promena za visokoškolske ustanove od 1. januara: Sva plaćanja ići će preko sistema SIPRI

Sve obaveze će moći da izmiruju blagovremeno, saopštila je danas Uprava za trezor Ministarstva finansija. - U skladu sa članom 18.

Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor, Uprava za trezor izvršiće ukidanje računa navedenih korisnika, kao što je bila praksa za sve korisnike budžetskih sredstava koji su do sada uključeni u SPIRI - navela je Uprava za trezor. Sa druge strane, Uprava za trezor uspostavila je mehanizme putem kojih svi korisnici koji su
