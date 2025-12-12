Izbori u Ukrajini pod ratnim stanjem – samo ako je bezbedno
Dojče vele pre 32 minuta
Ukrajina kaže da je spremna da održi izbore koje traži američki predsednik Donald Tramp, pod uslovom da međunarodni partneri obezbede sigurnost kandidata i birača. Koliko je to realno u zemlji koja je u ratu?
Otkako je američki predsednik Donald Tramp zamerio svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom što nije organizovao predsedničke izbore u Ukrajini, ta tema je ponovo u fokusu pažnje. „Oni koriste rat da ne bi održali izbore, ali mislim da ukrajinski narod... treba da ima tu mogućnost. Možda bi Zelenski i pobedio", rekao je Tramp u nedavnom intervjuu za Politiko, dodajući da je vreme da Ukrajina održi izbore jer „ih već dugo nisu imali". Rekao je i da se situacija