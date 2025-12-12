Izbori u Ukrajini pod ratnim stanjem – samo ako je bezbedno

Dojče vele pre 32 minuta
Izbori u Ukrajini pod ratnim stanjem – samo ako je bezbedno

Ukrajina kaže da je spremna da održi izbore koje traži američki predsednik Donald Tramp, pod uslovom da međunarodni partneri obezbede sigurnost kandidata i birača. Koliko je to realno u zemlji koja je u ratu?

Otkako je američki predsednik Donald Tramp zamerio svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom što nije organizovao predsedničke izbore u Ukrajini, ta tema je ponovo u fokusu pažnje. „Oni koriste rat da ne bi održali izbore, ali mislim da ukrajinski narod... treba da ima tu mogućnost. Možda bi Zelenski i pobedio", rekao je Tramp u nedavnom intervjuu za Politiko, dodajući da je vreme da Ukrajina održi izbore jer „ih već dugo nisu imali". Rekao je i da se situacija
Otvori na dw-world.de

Povezane vesti »

Ko bi pobedio kada bi se izbori u Ukrajini održali sada? Zelenskom je ovaj čovek najveća pretnja, ali postoji jedna ogromna…

Ko bi pobedio kada bi se izbori u Ukrajini održali sada? Zelenskom je ovaj čovek najveća pretnja, ali postoji jedna ogromna prepreka

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaPredsednički izboriIzboriDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kolumbija kaže da je spremna da pruži azil Nikolasu Maduru ako napusti vlast

Kolumbija kaže da je spremna da pruži azil Nikolasu Maduru ako napusti vlast

RTV pre 2 minuta
Zelenski: Dobili smo nacrt bezbednosnih garancija od SAD; Putin: Brzo napredujemo u Zaporoškoj oblasti

Zelenski: Dobili smo nacrt bezbednosnih garancija od SAD; Putin: Brzo napredujemo u Zaporoškoj oblasti

RTS pre 2 minuta
Uzbuna na cunami zbog novog jakog zemljotresa u Japanu! Kod severne pacifičke obale registrovan potres od 6,7 Rihtera, prvi…

Uzbuna na cunami zbog novog jakog zemljotresa u Japanu! Kod severne pacifičke obale registrovan potres od 6,7 Rihtera, prvi snimci (foto, video)

Kurir pre 2 minuta
Strašna eksplozija u ruskom gradu, direktan pogodak! Ukrajinski dron se zario u stambenu zgradu u Tveru na 180 km od Moskve…

Strašna eksplozija u ruskom gradu, direktan pogodak! Ukrajinski dron se zario u stambenu zgradu u Tveru na 180 km od Moskve, vije se dim (video)

Kurir pre 2 minuta
Snažan zemljotres pogodio Japan; Izdato upozorenje: Sledi megapotres

Snažan zemljotres pogodio Japan; Izdato upozorenje: Sledi megapotres

B92 pre 2 minuta