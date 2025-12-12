Izbori u Ukrajini pod ratnim stanjem – samo ako je bezbedno

Ukrajina kaže da je spremna da održi izbore koje traži američki predsednik Donald Tramp, pod uslovom da međunarodni partneri obezbede sigurnost kandidata i birača. Koliko je to realno u zemlji koja je u ratu?

Otkako je američki predsednik Donald Tramp zamerio svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom što nije organizovao predsedničke izbore u Ukrajini, ta tema je ponovo u fokusu pažnje. „Oni koriste rat da ne bi održali izbore, ali mislim da ukrajinski narod... treba da ima tu mogućnost. Možda bi Zelenski i pobedio", rekao je Tramp u nedavnom intervjuu za Politiko, dodajući da je vreme da Ukrajina održi izbore jer „ih već dugo nisu imali". Rekao je i da se situacija