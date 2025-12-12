Zelenski: Dobili smo nacrt bezbednosnih garancija od SAD; Putin: Brzo napredujemo u Zaporoškoj oblasti

Rat u Ukrajini – 1.388. dan. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Kijev primio od SAD nacrt bezbednosnih garancija i da će dodati svoje predloge. Šef Kremlja Vladimir Putin saopštio je da ruska vojska brzo napreduje u Zaporoškoj oblasti i da se bezbednosna zona u pograničnim regionima Ukrajine uspostavlja po planu.

Ukrajina je primila i obrađivaće nacrt bezbednosnih garancija od SAD, dodajući svoje predloge, potvrdio je Volodimir Zelenski i napomenuo da bi pitanje mogućih kompromisa o teritorijalnim pitanjima trebalo da reši mirno narod Ukrajine - u formatu izbora ili referenduma. Po pitanju rešenja za Donbas iz Kijeva stižu kontradiktorne informacije. Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak rekao je za francuski Mond da je Kijev prihvatio ključni element u pregovorima sa SAD