Dronovi Službe bezbednosti Ukrajine ponovo pogodili ruske platforme za proizvodnju nafte u Kaspijskom moru

Dronovi dugog dometa Centra za specijalne operacije "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) su drugi put ove nedelje gađali naftnu platformu "Filanovski", a pored toga pogođena je i platforma Korčagin, prenosi Ukrinform, pozivajući se na izvor iz SBU.

Obe platforme pripadaju Lukoil-Nižnjevolžsknjeftu i posluju u Kaspijskom moru. Prema preliminarnim informacijama, dronovi SBU su oštetili kritičnu opremu na obe platforme otporne na led, što je dovelo do obustave proizvodnih procesa. "SBU nastavlja svoj sistematski rad usmeren na smanjenje prihoda ruskog budžeta od naftno-gasnog sektora. Učestalost, geografija i preciznost udara su signal Ruskoj Federaciji da će, sve dok traje njena agresija ukrajinske snage