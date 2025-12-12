Dronovi Službe bezbednosti Ukrajine ponovo pogodili ruske platforme za proizvodnju nafte u Kaspijskom moru

Euronews pre 20 minuta  |  Autor: Tanjug
Dronovi Službe bezbednosti Ukrajine ponovo pogodili ruske platforme za proizvodnju nafte u Kaspijskom moru

Dronovi dugog dometa Centra za specijalne operacije "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) su drugi put ove nedelje gađali naftnu platformu "Filanovski", a pored toga pogođena je i platforma Korčagin, prenosi Ukrinform, pozivajući se na izvor iz SBU.

Obe platforme pripadaju Lukoil-Nižnjevolžsknjeftu i posluju u Kaspijskom moru. Prema preliminarnim informacijama, dronovi SBU su oštetili kritičnu opremu na obe platforme otporne na led, što je dovelo do obustave proizvodnih procesa. "SBU nastavlja svoj sistematski rad usmeren na smanjenje prihoda ruskog budžeta od naftno-gasnog sektora. Učestalost, geografija i preciznost udara su signal Ruskoj Federaciji da će, sve dok traje njena agresija ukrajinske snage
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Politiko: Italija protiv odluke EU da preda zamrznutu rusku imovinu Ukrajini; Zelenski: Oštećen civilni brod u Odesi

Politiko: Italija protiv odluke EU da preda zamrznutu rusku imovinu Ukrajini; Zelenski: Oštećen civilni brod u Odesi

RTS pre 19 minuta
Neviđena akcija: Pogođeno srce ruskog energetskog sektora

Neviđena akcija: Pogođeno srce ruskog energetskog sektora

B92 pre 35 minuta
Ukrajina napala ruske naftne platforme u Kaspijskom moru: Specijalna jedinica "Alfa" dejstvovala dronovima dugog dometa

Ukrajina napala ruske naftne platforme u Kaspijskom moru: Specijalna jedinica "Alfa" dejstvovala dronovima dugog dometa

Alo pre 1 sat
Prekretnica za Ukrajinu

Prekretnica za Ukrajinu

Politika pre 1 sat
Finska: Mir u Ukrajini bliži nego ikada; London i Brisel: Trenutak prekretnice za Kijev

Finska: Mir u Ukrajini bliži nego ikada; London i Brisel: Trenutak prekretnice za Kijev

Sputnik pre 1 sat
Ukrajina napala ruske naftne platforme u Kaspijskom moru: Specijalna jedinica "Alfa" dejstvovala dronovima dugog dometa, drugi…

Ukrajina napala ruske naftne platforme u Kaspijskom moru: Specijalna jedinica "Alfa" dejstvovala dronovima dugog dometa, drugi pogodak za nedelju dana!

Kurir pre 1 sat
Stub: Mir bliži nego ikad

Stub: Mir bliži nego ikad

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetUkrajinaRusijanaftadronovi

Svet, najnovije vesti »

Talibani uhapsili mladiće zbog odevanja kao likovi iz serije Piki blajnders

Talibani uhapsili mladiće zbog odevanja kao likovi iz serije Piki blajnders

Danas pre 15 minuta
"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji,"oplela" po po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih…

"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji,"oplela" po po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih kažnjava?!"

Blic pre 5 minuta
"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

Blic pre 30 minuta
"Fantomi" napravili haos na Krimu! Ukrajina pogodila ruski An-26: Uništena i dva radarska sistema visoke vrednosti (video)

"Fantomi" napravili haos na Krimu! Ukrajina pogodila ruski An-26: Uništena i dva radarska sistema visoke vrednosti (video)

Blic pre 30 minuta
Kralj Čarls III o borbi s rakom: Zahvaljujući ranoj dijagnozi, smanjuje se broj tretmana

Kralj Čarls III o borbi s rakom: Zahvaljujući ranoj dijagnozi, smanjuje se broj tretmana

Danas pre 50 minuta