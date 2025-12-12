Orban: Brisel odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Orban: Brisel odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Evropska unija, zbog odluke o korišćenju zamrznute ruske imovine, nezakonito ukida zakon jednoglasnosti, kao i da bi, ako ta odluka bude doneta, bila prekršena vladavina prava u EU.

Kako kaže, danas stanovnici Brisela "prelaze Rubikon", što je izraz kojim se označava donošenje nepovratne odluke, po citatu rimskog vojskovođe Julija Cezara iz prvog veka pre nove ere. "U podne će se održati pisano glasanje koje će naneti nepopravljivu štetu Uniji. Predmet glasanja je zamrznuta ruska imovina, o kojoj su države članice EU do sada glasale svakih šest meseci i donosile jednoglasnu odluku. Današnjom procedurom, stanovnici Brisela jednim potezom pera
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Orban udario na Evropsku komisiju: To što rade je nezakonito

Orban udario na Evropsku komisiju: To što rade je nezakonito

Večernje novosti pre 36 minuta
Orban: Brisel danas prelazi Rubikon

Orban: Brisel danas prelazi Rubikon

Pravda pre 1 sat
Orban: Brisel odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti

Orban: Brisel odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti

NIN pre 1 sat
Vrata pakla su otvorena: Orban digao uzbunu, odluka Brisela menja sve!

Vrata pakla su otvorena: Orban digao uzbunu, odluka Brisela menja sve!

Alo pre 2 sata
Orban: Brisel odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti

Orban: Brisel odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti

RTV pre 2 sata
Orban: Danas Brisel prelazi Rubikon

Orban: Danas Brisel prelazi Rubikon

Sputnik pre 2 sata
Orban ne odustaje: Brisel zbog Ukrajine ukida zakon jednoglasnosti

Orban ne odustaje: Brisel zbog Ukrajine ukida zakon jednoglasnosti

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBriselEUMađarskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Dovela do osude Trampa: Opet propalo podizanje optužnice protiv njujorške tužiteljke

Dovela do osude Trampa: Opet propalo podizanje optužnice protiv njujorške tužiteljke

Danas pre 6 minuta
Prevremeni izbori u Tajlandu: Premijer raspustio parlament u jeku sukoba sa Kambodžom

Prevremeni izbori u Tajlandu: Premijer raspustio parlament u jeku sukoba sa Kambodžom

Blic pre 1 minut
Ukrajinci u panici, Rusi spremaju udar sa leđa!? Saboteri u punoj pripravnosti, obaveštajci izdali hitno upozorenje: Napad…

Ukrajinci u panici, Rusi spremaju udar sa leđa!? Saboteri u punoj pripravnosti, obaveštajci izdali hitno upozorenje: Napad kreće iz odmetnute republike

Kurir pre 6 minuta
Sukobili se američki senatori oko upotrebe vojnih snaga

Sukobili se američki senatori oko upotrebe vojnih snaga

Danas pre 6 minuta
Za tri klastera: EU uručila Ukrajini pregovaračke pozicije

Za tri klastera: EU uručila Ukrajini pregovaračke pozicije

Danas pre 6 minuta