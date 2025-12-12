Orban: Brisel odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Evropska unija, zbog odluke o korišćenju zamrznute ruske imovine, nezakonito ukida zakon jednoglasnosti, kao i da bi, ako ta odluka bude doneta, bila prekršena vladavina prava u EU.

Kako kaže, danas stanovnici Brisela "prelaze Rubikon", što je izraz kojim se označava donošenje nepovratne odluke, po citatu rimskog vojskovođe Julija Cezara iz prvog veka pre nove ere. "U podne će se održati pisano glasanje koje će naneti nepopravljivu štetu Uniji. Predmet glasanja je zamrznuta ruska imovina, o kojoj su države članice EU do sada glasale svakih šest meseci i donosile jednoglasnu odluku. Današnjom procedurom, stanovnici Brisela jednim potezom pera