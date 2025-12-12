Priština počela da prihvata migrante koje SAD žele da deportuju: Prijem do 50 migranata, već stigle dve osobe

Euronews pre 4 sati  |  Autor: FoNet
Kosovo je počelo da prihvata migrante koje Sjedinjene Američke Države (SAD) žele da deportuju, u skladu sa sporazumom sa administracijom predsednika Donalda Trampa, izjavio je premijer Aljbin Kurti, javlja danas AFP.

Kurti je rekao da Kosovo prihvata osobe koje SAD ne žele da zadrže na svojoj teritoriji, navodeći da su jedna ili dve osobe već stigle u zemlju. Prema sporazumu postignutom u junu, Kosovo može da primi do 50 migranata, a dogovor je zaključen na period od godinu dana. Vlada u Prištini je ranije navela da se tim aranžmanom izražava "trajna zahvalnost Sjedinjenim Državama za podršku od proglašenja nezavisnosti 2008. godine". Kurti je na funkciju stupio u februaru, ali
