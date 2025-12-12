Nove cene goriva: Bez promena u odnosu na prethodni period

InfoKG pre 9 minuta  |  InfoKG
Nove cene goriva: Bez promena u odnosu na prethodni period

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 19. decembra na pumpama koštati maksimalno 198 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 181 dinar za litar. Prethodne nedelje cene su bile iste kao što će biti narednih sedam dana. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 19. decembra 2025. godine.
