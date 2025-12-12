Bugarska skupština jednoglasno prihvatila ostavku vlade. Odlazak kabineta Rosena Željazkova nakon nasilnih protesta zbog budžeta za 2026.

Bugarski parlament je danas prihvatio ostavku vlade Rosena Željazkova, sa 227 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih, javlja bugarska agencija BTA.

Željazkov je juče na hitnoj konferenciji u parlamentu objavio da vlada podnosi ostavku, neposredno pre glasanja o nepoverenju vladi, što je tražila partija "Nastavite promene - Demokratska Bugarska". "Koalicija je razgovarala o situaciji. Ne sumnjamo da će na predstojećem glasanju o nepoverenju vlada dobiti podršku. Bez obzira na to, odluke Narodne skupštine su važne kada odražavaju volju naroda. Naša želja je da budemo na nivou koji društvo očekuje. Moć
