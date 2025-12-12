Bugarski parlament prihvatio ostavku vlade Rosena Željazkova

Bugarski parlament je danas prihvatio ostavku vlade Rosena Željazkova, sa 227 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih, javlja bugarska agencija BTA.

Željazkov je juče na hitnoj konferenciji u parlamentu objavio da vlada podnosi ostavku, neposredno pre glasanja o nepoverenju vladi, što je tražila partija „Nastavite promene – Demokratska Bugarska“. Ostavka usledila nakon masovnih protesta zbog budžeta i korupcije u državi „Koalicija je razgovarala o situaciji. Ne sumnjamo da će na predstojećem glasanju o nepoverenju vlada dobiti podršku. Bez obzira na to, odluke Narodne skupštine su važne kada odražavaju volju