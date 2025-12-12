Bugarski parlament prihvatio ostavku vlade Rosena Željazkova

Nedeljnik pre 26 minuta
Bugarski parlament prihvatio ostavku vlade Rosena Željazkova

Bugarski parlament je danas prihvatio ostavku vlade Rosena Željazkova, sa 227 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih, javlja bugarska agencija BTA.

Željazkov je juče na hitnoj konferenciji u parlamentu objavio da vlada podnosi ostavku, neposredno pre glasanja o nepoverenju vladi, što je tražila partija „Nastavite promene – Demokratska Bugarska“. Ostavka usledila nakon masovnih protesta zbog budžeta i korupcije u državi „Koalicija je razgovarala o situaciji. Ne sumnjamo da će na predstojećem glasanju o nepoverenju vlada dobiti podršku. Bez obzira na to, odluke Narodne skupštine su važne kada odražavaju volju
