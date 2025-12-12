Dnevni horoskop za petak, 12. decembar

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za ovaj dan. Danas osećate intenzivne emocije, a intuicija vam je oštrija nego ikada. One u vezi očekuje nežno raspoloženje i iskrenost koja će im ojačati romansu. Slobodni bi mogli da dožive neočekivano priznanje simpatije. Na poslu diplomatičnost pomaže u rešavanju sukoba. Lako usvajate nova znanja i primenjujete ih u praktičnim aktivnostima. Budite spremni na neočekivane pozive ili poruke koje sadrže važne informacije.