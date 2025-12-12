Crvena zvezda krenula po Strahinju Erakovića: Sprema se najveći zimski transfer crveno-belih

Crvena zvezda je napravila velik posao pobedom protiv Šturma (1:0) u Gracu, a sada je evropsko proleće na dohvat ruke ekipi Vladana Milojevića.

Znaju čelnici kluba da je ekipi zog toga potrebna doselekcija, pa će se u januarskom prelaznom roku dovoditi novi fudbaleri na stadion "Rajko Mitić". Bez obzira da li će 3. januara prozivku izvšiti Vladan Milojević ili neko drugi, Zvezda će kupovati igrače! Kako saznaje " Mozzart Sport", prvi na tom spisku mogao bi da bude srpski reprezentativac Strahinja Eraković. Nekadašnji defanzivac Crvene zvezde poslednje dve i po godine nosi dres Zenita iz Sankt Peterburga, a