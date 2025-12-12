Pulmološkinja upozorava: Svaka deseta smrt novorođenčadi uzrokovana je aerozagađenjem

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Pulmološkinja i profesorka Medicinskog fakulteta u penziji Dragana Jovanović kazala je za N1 da je aerozagađenje prisutno tokom cele godine, iako je tokom zimskih meseci vidljivije.

Ona dodaje kako su najugroženiji hronični bolesnici, te da je "svaka deseta smrt novorođenčadi uzrokovana aerozagađenjem". “Svaka deseta smrt novorođenčadi je uzrokovana aerozagađenjem”, kaže za N1 pulmološkinja Jovanović i dodaje da postoje novi dokazi da aerozagađenje utiče na razvoj dece i reproduktivne funkcije žena i muškaraca. Ona dodaje da ljudi nisu svesni posledica zagađenja po zdravlje, posebno bolesti koje su izazvane udisanjem malih čestica PM 2.5.
Novi magazin pre 2 sata
