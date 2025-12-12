Pulmološkinja upozorava: Svaka deseta smrt novorođenčadi uzrokovana je aerozagađenjem

Novi magazin pre 4 sati  |  N1
Pulmološkinja i profesorka Mecicinskog fakulteta u penziji Dragana Jovanović kazala je za N1 da je aerozagađenje prisutno tokom cele godine, iako je tokom zimskih meseci vidljivije. Ona dodaje kako su najugroženiji hronični bolesnici, te da je "svaka deseta smrt novorođenčadi je uzrokovana aerozagađenjem".

“Svaka deseta smrt novorođenčadi je uzrokovana aerozagađenjem”, kaže za N1 pulmološkinja Jovanović i dodaje da postoje novi dokazi da aerozagađenje utiče na razvoj dece i reproduktivne funkcije žena i muškaraca. Ona dodaje da ljudi nisu svesni posledica zagađenja po zdravlje, posebno bolesti koje su izazvane udisanjem malih čestica PM 2.5. Objašnjava da su to čestice koje ulaze u pluća i krv, te i da neki podaci pokazuju kako tokom celog života ostaju u mozgu i
N1 Info pre 4 sati
