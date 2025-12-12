Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene do 19. decembra uz pad cena nafte i upozorenja za vozače zbog vremenskih uslova

Naslovi.ai pre 17 minuta
Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene do 19. decembra uz pad cena nafte i upozorenja za vozače zbog vremenskih uslova

Litar evrodizela koštaće maksimalno 198 dinara, a benzina evropremijum 181 dinar, dok se na putevima očekuju niske temperature i moguća poledica.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe od 12. do 19. decembra. Litar evrodizela koštaće 198 dinara, a litar benzina evropremijum BMB 181 dinar, što je ista cena kao i prethodne nedelje. Ova uredba o ograničenju cena goriva produžena je do jula 2026. godine. Danas Radio 021 Rešetka

Predsednik Vučić upozorio je da građani još uvek ne osećaju probleme, ali da bi se situacija mogla promeniti ako banke prekinu platni promet sa NIS-om, što bi uticalo na dostupnost goriva u 51 mestu u Srbiji. Država će nastojati da reši problem. B92 Alo Kurir

Na globalnom tržištu cene nafte su blago porasle, ali su na putu ka nedeljnom padu od oko tri odsto zbog očekivanog viška zaliha. Brent se kreće oko 61,5 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI oko 58 dolara po barelu. Međunarodna agencija za energiju (IEA) potvrdila je prognozu rekordnog viška ponude. Politika Euronews Dnevnik

Zbog najavljenih niskih temperatura i mogućnosti pojave poledice, "Putevi Srbije" i AMSS apeluju na vozače da koriste zimsku opremu i lance, posebno na deonicama duž reka, kotlina i mostova. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni i nema snega. Radio 021

Povezane vesti »

Velika razlika na granicama: Putnici prolaze, kamioni zaglavljeni satima

Velika razlika na granicama: Putnici prolaze, kamioni zaglavljeni satima

Moj Novi Sad pre 1 sat
Cene nafte blago porasle, ali su i dalje na putu ka nedeljnom padu od oko tri odsto

Cene nafte blago porasle, ali su i dalje na putu ka nedeljnom padu od oko tri odsto

Euronews pre 1 sat
Putevi Srbije: Vozite oprezno zbog magle i moguće poledice

Putevi Srbije: Vozite oprezno zbog magle i moguće poledice

Radio 021 pre 21 minuta
Cene nafte blago porasle

Cene nafte blago porasle

Politika pre 1 sat
Kamioni na granicama čekaju i po 6 sati: Evo gde su najveće gužve

Kamioni na granicama čekaju i po 6 sati: Evo gde su najveće gužve

Mondo pre 1 sat
Putevi Srbije: Mogućnost pojave mestimične poledice, putni pravci prohodni i bez snega

Putevi Srbije: Mogućnost pojave mestimične poledice, putni pravci prohodni i bez snega

Serbian News Media pre 1 sat
Objavljene nove cene goriva: Poznato koliko će koštati benzin i dizel

Objavljene nove cene goriva: Poznato koliko će koštati benzin i dizel

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Cena naftenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Otvoren novi IPARD poziv za sektor voćarstva, rok za prijavu 31. decembar

Otvoren novi IPARD poziv za sektor voćarstva, rok za prijavu 31. decembar

Danas pre 32 minuta
Ministarstvo razume probleme mlekara, ali tvrdi da njih izazivaju spoljni faktori

Ministarstvo razume probleme mlekara, ali tvrdi da njih izazivaju spoljni faktori

Danas pre 1 sat
Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene do 19. decembra uz pad cena nafte i upozorenja za vozače zbog vremenskih uslova

Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene do 19. decembra uz pad cena nafte i upozorenja za vozače zbog vremenskih uslova

Naslovi.ai pre 17 minuta
Atanacković o NIS-u: Kriza zahteva hitno delovanje, sankcije opterećuju budžet

Atanacković o NIS-u: Kriza zahteva hitno delovanje, sankcije opterećuju budžet

Euronews pre 1 minut
19. Festival srpskog filma fantastike od 16. decembra u Beogradu: Ove godine sprovode akciju prikupljanja sredstava za decu…

19. Festival srpskog filma fantastike od 16. decembra u Beogradu: Ove godine sprovode akciju prikupljanja sredstava za decu obolelu od kancera

Kurir pre 1 minut