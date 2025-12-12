Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene do 19. decembra uz pad cena nafte i upozorenja za vozače zbog vremenskih uslova

Naslovi.ai pre 17 minuta

Litar evrodizela koštaće maksimalno 198 dinara, a benzina evropremijum 181 dinar, dok se na putevima očekuju niske temperature i moguća poledica.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe od 12. do 19. decembra. Litar evrodizela koštaće 198 dinara, a litar benzina evropremijum BMB 181 dinar, što je ista cena kao i prethodne nedelje. Ova uredba o ograničenju cena goriva produžena je do jula 2026. godine. Danas Radio 021 Rešetka

Predsednik Vučić upozorio je da građani još uvek ne osećaju probleme, ali da bi se situacija mogla promeniti ako banke prekinu platni promet sa NIS-om, što bi uticalo na dostupnost goriva u 51 mestu u Srbiji. Država će nastojati da reši problem. B92 Alo Kurir

Na globalnom tržištu cene nafte su blago porasle, ali su na putu ka nedeljnom padu od oko tri odsto zbog očekivanog viška zaliha. Brent se kreće oko 61,5 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI oko 58 dolara po barelu. Međunarodna agencija za energiju (IEA) potvrdila je prognozu rekordnog viška ponude. Politika Euronews Dnevnik

Zbog najavljenih niskih temperatura i mogućnosti pojave poledice, "Putevi Srbije" i AMSS apeluju na vozače da koriste zimsku opremu i lance, posebno na deonicama duž reka, kotlina i mostova. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni i nema snega. Radio 021