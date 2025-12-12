Generalni štrajk u Italiji: Protesti zbog zakona o budžetu, obustavljen saobraćaj, zatvorene škole

NIN pre 1 sat  |  Beta
Generalni štrajk u Italiji: Protesti zbog zakona o budžetu, obustavljen saobraćaj, zatvorene škole

U Italiji je počeo generalni štrajk, a u demonstracijama širom zemlje učestvuju desetine hiljada ljudi.

Na štrajk je pozvao najveći italijanski sindikat, Opšta italijanska konfederacija rada, zbog zakona o budžetu za 2026. godinu. Kako piše italijanski ekonomski list "Il sole venti kvatro ore" lokalni i regionalni saobraćaj odvija se otežano zbog otkazanih ili odloženih polazaka. Italijanski mediji javljaju da u štrajku učestvuju i javni i privatni sektor. Italijanska agencija ANSA javlja da ne radi gradski metro u Napulju i Milanu, i da su štrajkom osim saobraćaja
