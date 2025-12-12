Objavljene nove cene goriva: Koliko će koštati dizel i benzin

NIN pre 38 minuta  |  Tanjug
Objavljene nove cene goriva: Koliko će koštati dizel i benzin

Cene goriva u Srbiji biće iste i narednih sedam dana pa će maksimalna maloprodajna cena evrodizela biti 198 dinara za litar, a benzina 181 dinar, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Kako je navedeno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka.
