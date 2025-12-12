Večiti derbi u Areni: Partizan večeras dočekuje Zvezdu

Zvezda se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na 14. poziciji sa učinkom 5-9

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u meču 15. kola Evrolige. Zvezda se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na 14. poziciji sa učinkom 5-9. Privremeni trener Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je da očekuje tešku utakmicu i dodao da zna kako igra Zvezda. „Imali smo neke probleme, bolesti i povrede, sigurno neće biti Mike Murinena i Alekseja Pokuševskog. Oni su