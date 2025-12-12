Ima li Evropska komisija odgovor na belgijsku blokadu odluke o zamrznutoj ruskoj imovini

Zvanični Brisel namerava da 200 milijardi evra ruskih sredstava zamrznutih na teritoriji EU iskoristi za finansiranje Ukrajine, međutim, nema dogovora kako to uraditi. Belgija se protivi takvoj odluci jer tvrde da će snositi najveći teret ukoliko Rusija bude tužila Belgiju i u tome bude uspešna. Vremena za Ukrajinu je sve manje jer bi Kijev već u februaru mogao da ostane bez novca.

Ispred predsedništva evropskih institucija se okupila grupa ljudi koja protestuje protiv situacije u kojoj Evropska unija nema dogovor da zamrznuta ruska sredstva mogu da se iskoriste za obnovu Ukrajine. Protestuju protiv neodlučnosti Evropske unije ali i protiv pozicije Belgije, javlja dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić. Belgijski premijer Bart de Vever blokirao je poslednjih nedelja odluku o korišćenju zamrznute ruske imovine jer takva odluka "na pravno