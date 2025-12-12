Šokiraće vas gde je Partizan rezervisao mesto Željku Obradoviću na derbiju sa Zvezdom - stolica ostala prazna!

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs
Šokiraće vas gde je Partizan rezervisao mesto Željku Obradoviću na derbiju sa Zvezdom - stolica ostala prazna!

Večiti derbi u Evroligi između Partizana i Crvene zvezde privukao je veliku šažnju svetske košarkaške javnosti, što i ne čudi s obzirom na atmosferu koju prave navijači jednog i drugog tima, kao i rezultate koje beleže Partizan i Zvezda.

Poznato je da je pre dve nedelje Željko Obradović napustio Partizan posle poraza od Panatinaikosa, a neizvesnot hoće li se vratiti na klupu trajala je tri dana. Ipak, na kraju je obelodanjeno da je Obradović zvanično raskrstio sa crno-belima, pa je tako Parni valjak morao dea krene u neku novu misiju, bez iskusnog stručnjaka. Zamenio ga je Mirko Ocokoljić, koji je zabeležio pobedu u Evroligi protiv Bajerna iz Minhena, dok je Partizan trijumfovao u ABA ligi protiv
