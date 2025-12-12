Zaharova: "Rusija priprema mere u slučaju krađe ruske imovine u Evropi"

"Ruske vlasti pripremaju mere u slučaju krađe zamrznute ruske imovine u Evropi, a evropski odgovor na takav potez biće oštar", rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. "Odgovor u takvom scenariju biće oštar.

Ruski predsednik Vladimir Putin je o tome detaljno govorio tokom konferencije za novinare 27. novembra ove godine nakon svoje državne posete Kirgistanu i učešća na samitu ODKB . Mogu da ponovim da naša vlada razvija kontramere", rekla je Zaharova na brifingu za medije, prenose RIA Novosti. Evropska komisija traži saglasnost zemalja članica EU za korišćenje ruske suverene imovine za Kijev. Razmatra se iznos između 185 i 210 milijardi evra kao zajam, koji bi U