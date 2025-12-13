Kia PV5 Cargo je postigao maksimalnu ocenu od pet zvezdica na Euro NCAP testu

Auto magazin pre 21 minuta
Kia PV5 Cargo je postigao maksimalnu ocenu od pet zvezdica na Euro NCAP testu

Kia je nedavno objavila da je njen model PV5 Kargo postigao najvišu moguću ocenu od pet zvezdica na testu bezbednosti komercijalnih kombija Euro NCAP za 2025. godinu... ... potvrđujući vodeću poziciju modela u pružanju bezbedne i praktične električne mobilnosti za komercijalne kupce širom Evrope.

Euro NCAP je izvestio da je PV5 Cargo konstantno postigao snažne rezultate u svim glavnim oblastima ocenjivanja, osvojivši: • 75% za zaštitu putnika (praćenje putnika, intervencija vozača i pomoć vozilu) • 80% za bezbednosnu pomoć i izbegavanje sudara (frontalni sudari, sudari pri napuštanju trake i sudari pri maloj brzini) • 80% za bezbednost nakon sudara (informacije o spasavanju, intervencija nakon sudara i izvlačenje vozila) Ovaj rezultat pozicionira PV5
Otvori na automagazin.rs

Kia »

Kia PV5 Cargo postigao maksimalnu ocenu od pet zvezdica na Euro NCAP testu

Kia PV5 Cargo postigao maksimalnu ocenu od pet zvezdica na Euro NCAP testu

Auto blog pre 3 sata
Kia predstavlja potpuno novi Seltos

Kia predstavlja potpuno novi Seltos

Auto magazin pre 1 dan
Predstavljen Kia Seltos: U Srbiji od jula 2026. godine FOTO

Predstavljen Kia Seltos: U Srbiji od jula 2026. godine FOTO

B92 pre 2 dana
Consumer Reports istraživanje kvaliteta: Samo jedna evropska marka je pri vrhu

Consumer Reports istraživanje kvaliteta: Samo jedna evropska marka je pri vrhu

Auto blog pre 3 dana
Novi Kia Seltos

Novi Kia Seltos

Auto blog pre 3 dana
Kia Vision Meta Turismo koncept - futuristički EV koji najavljuje novi pravac brenda FOTO

Kia Vision Meta Turismo koncept - futuristički EV koji najavljuje novi pravac brenda FOTO

B92 pre 4 dana
Kia EV5 WKNDR

Kia EV5 WKNDR

Auto blog pre 5 dana
Kia »

Ključne reči

KIA

Automobili, najnovije vesti »

Kia PV5 Cargo je postigao maksimalnu ocenu od pet zvezdica na Euro NCAP testu

Kia PV5 Cargo je postigao maksimalnu ocenu od pet zvezdica na Euro NCAP testu

Auto magazin pre 21 minuta
Novi kineski benzinski motor pomera granice

Novi kineski benzinski motor pomera granice

Auto blog pre 31 minuta
BMW Serija 3 slavi 50 godina proizvodnje

BMW Serija 3 slavi 50 godina proizvodnje

Auto blog pre 1 sat
EU: Benzinci i dizelaši ostaju i nakon 2035. godine

EU: Benzinci i dizelaši ostaju i nakon 2035. godine

Auto blog pre 2 sata
Istraživanje pokazalo čega se najviše plaše mladi vozači

Istraživanje pokazalo čega se najviše plaše mladi vozači

N1 Info pre 2 sata