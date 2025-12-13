Kia PV5 Cargo je postigao maksimalnu ocenu od pet zvezdica na Euro NCAP testu
Auto magazin pre 21 minuta
Kia je nedavno objavila da je njen model PV5 Kargo postigao najvišu moguću ocenu od pet zvezdica na testu bezbednosti komercijalnih kombija Euro NCAP za 2025. godinu... ... potvrđujući vodeću poziciju modela u pružanju bezbedne i praktične električne mobilnosti za komercijalne kupce širom Evrope.
Euro NCAP je izvestio da je PV5 Cargo konstantno postigao snažne rezultate u svim glavnim oblastima ocenjivanja, osvojivši: • 75% za zaštitu putnika (praćenje putnika, intervencija vozača i pomoć vozilu) • 80% za bezbednosnu pomoć i izbegavanje sudara (frontalni sudari, sudari pri napuštanju trake i sudari pri maloj brzini) • 80% za bezbednost nakon sudara (informacije o spasavanju, intervencija nakon sudara i izvlačenje vozila) Ovaj rezultat pozicionira PV5