B92 pre 1 sat
Veliki požar u Hrvatskoj; Na terenu bilo više od 60 vatrogasaca, čule se eksplozije FOTO/VIDEO

Požar koji je sinoć izbio u zgradi hrvatskog preduzeća CIAK, koje skladišti opasne materije, sada je pod kontrolom, saopštio je predsednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.

"Nije još potpuno ugašen, ali je pod kontrolom. Na terenu je ostalo sedam vatrogasaca sa tri vozila, a uskoro se očekuje i smena vatrogasaca. Takođe, tokom jutra, krenuće se i u samo preduzeće zbog dogašivanja, a do sada su vatrogasci požar gasili spolja", rekao je Skuliber, prenose hrvatski mediji. On je potvrdio da su zaposleni Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar'' obavili merenja kvalitete vazduha na mestu požara, ali i u okolnim mestima -
