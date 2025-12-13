Besni navijači bacali stolice i flaše na Mesijevoj turneji u Indiji

BBC News pre 1 sat | Tom MekArtur i Ilma Hasan

Reuters Kada je postalo očigledno da je Mesijev nastup završen, lokalni mediji navode da je počeo haos

Ljuti navijači koji su prisustvovali Mesijevoj turneji u Indiji lomili su stolice i bacali predmete na teren, posle njegovog pojavljivanja na stadionu Solt Lejk u Kalkuti.

Hiljade oduševljenih navijača platilo je i do 120 evra da bi videli fudbalsku zvezdu, ali su se razočarali kada se pojavio da prošeta po terenu, a zaklonila ga je velika grupa zvaničnika i poznatih ličnosti.

Kada je fudbalera argentinske reprezentacije i Intera iz Majamija odvelo obezbeđenje posle 20 minuta, ljudi su postali neprijateljski nastrojeni.

„Duboko sam uznemirena i šokirana događajima", rekla je Mamata Banerdži, ministarka u vladi države Zapadni Bengal.

Mesi je u Indiji zbog „GOAT [najbolji svih vremena] turneje“, niza promotivnih događaja u Kalkuti, Hajderabadu, Mumbaju i Delhiju.

Njegova turneja je počela otkrivanjem statue visoke 21 metar u Kalkuti, koju je tokom 27 dana sastavljala ekipa od 45 ljudi.

Mesi se tu obratio okupljenima onlajn putem iz bezbednosnih razloga.

Hiljade navijača došlo je na gradski stadion kako bi imali priliku da vide fudbalera lično.

Skandirali su, kupovali dresove i nosili trake za glavu sa natpisom „Volim Mesija“.

Mesi je u početku šetao stadionom mašući navijačima, ali pošto je njegov nastup naglo prekinut, neki nezadovoljni gledaoci su upali na teren i uništli transparente i šatore, dok su drugi bacali plastične stolice i flaše sa vodom.

Očekivalo se da će osvajač Svetskog prvenstva 2022. - koji se smatra jednim od najvećih fudbalera svih vremena - odigrati kratku egzibicionu utakmicu na stadionu, izveštava novinska agencija AFP.

„Samo su funkcioneri i glumci bili u Mesijevom društvu... Zašto su nas onda zvali... Imamo kartu od 120 evra, ali nismo mogli ni da mu vidimo lice“, rekao je jedan navijač na stadionu indijskoj novinskoj agenciji ANI.

Jedan ljutiti navijač je kazao novinskoj agenciji Press Trust of India da su ljudi platili ekvivalent mesečne plate da bi videli osmostrukog osvajača Zlatne lopte.

„Platio sam kartu i došao sam sa sinom da gledam Mesija, a ne političare.

„Policajci i vojnici su pravili selfije, a uprava je kriva“, rekao je.

Mesija su u kratkoj poseti pratili njegov saigrač iz Intera i urugvajska zvezda Luis Suarez i Argentinac Rodrigo de Pol.

Bolivudski glumac Šah Ruk Kan takođe se ranije tog dana sastao sa Mesijem, prema novinskoj agenciji Rojters.

Kalkuta je glavni grad indijske države Zapadni Bengal i ima mnogo fudbalskih navijača, iako je zemlja opsednuta kriketom.

U gradu je uobičajeno videti stotine hiljada navijača kako se okupljaju na stadionima na derbiju lokalnih klubova.

BBC je kontaktirao predstavnike menadžmenta Lionela Mesija za komentar.

Najavljujući istragu, Banerdži se izvinio Mesiju i „ljubiteljima sporta“ zbog incidenta na stadionu.

„[Istražni] odbor će sprovesti detaljnu istragu o incidentu, utvrditi odgovornost i preporučiti mere za sprečavanje takvih događaja u budućnosti“, rekao je glavni ministar na Iksu.

Policijski zvaničnik je rekao novinarima da je „glavni organizator“ događaja uhapšen, bez davanja dodatnih detalja, javlja AFP.

Vlasti će ispitati kako organizatori mogu da vrate novac onima koji su kupili karte, dodao je zvaničnik.

Sveindijski fudbalski savez (AIFF) saopštio je da nije učestvovao u „privatnom događaju“.

U ranim jutarnjim satima u subotu, hiljade ljudi su se okupile duž puteva i ispred hotela u kojem je Mesi odseo kako bi pokušali da ga vide.

Hiteš, 24-godišnji korporativni advokat, doleteo je avionom skoro 1.900 kilometara od južnoindijskog grada Bengalurua.

„Za mene je to lično. Vidite da sam prilično nizak i volim da igram fudbal sa prijateljima“, rekao je Hiteš za BBC, stojeći ispred statue.

„Mesi je igrač sa kojim sam se najviše povezao, niko ne može da parira njegovom talentu. On mi daje nadu da se sa talentom može sve“, dodao je.

To je samo mali deo indijskog odavanja počasti bivšem napadaču Barselone i Pari Sen Žermena.

Navijači takođe mogu da posete fan zonu „Ola Mesi“ sa lutkom fudbalera u prirodnoj veličini koji sedi na tronu, dvoranu ukrašenu nekim od njegovih trofeja i rekonstrukciju njegovog doma u Majamiju sa lutkama igrača i njegove porodice koje sede na balkonu.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.13.2025)