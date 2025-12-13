Haos u Indiji zbog Mesija: Besni navijači bacali sedišta na teren (VIDEO)

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Haos u Indiji zbog Mesija: Besni navijači bacali sedišta na teren (VIDEO)

Navijači u Indiji izazvali su nerede na stadionu Solt Lejk u Kalkuti, bacajući sedišta i druge predmete na teren tokom posete Lionela Mesija, nezadovoljni što nisu mogli da mu priđu bliže i da ga bolje vide, prenela je agencija ANI.

Lionel Mesi, proslavljeni Argentinac, u okviru svoje turneje koja uključuje koncerte, omladinske fudbalske klinike i dobrotvorne događaje u Kalkuti, Hajderabadu, Mumbaju i Nju Delhiju Prema izveštajima, Mesi je šetao terenom, mašući navijačima, ali je bio okružen velikom grupom ljudi i napustio je stadion 20 minuta nakon dolaska. Video-snimci prikazuju navijače kako preskaču ograde i bacaju predmete na teren i atletsku stazu.
