AMSS: Pojačan oprez zbog magle, bez čekanja na granicama i naplatnim rampama

Danas pre 1 sat  |  Beta
AMSS: Pojačan oprez zbog magle, bez čekanja na granicama i naplatnim rampama
Vozačima se savetuje oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost na putu, a koja je najgušća u nizijama, gde su i kolovozi klizavi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Pojačan saobraćaj može se očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda i skijaške sezone. Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na Batrovcima čekaju dva sata na izlaz iz zemlje, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.
