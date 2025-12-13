Junak pobede Partizana u derbiju o Ocokoljiću: „Nije vikao na nas otkad je preuzeo tim“

Danas pre 16 minuta  |  M. L.
KK Partizan je u petak kao domaćin pobedio Crvenu zvezdu sa 79:76, a najefikasniji na duelu bio je Dvejn Vašington. – Jako sam srećan što smo pobedili, ovo nam je baš trebalo, zbog samopouzdanja i navijača, zbog Partizana generalno, znamo šta ovo znači crno-beloj porodici.

Svi znamo koliko derbi znači. Sutra ćemo da se odmorima i da nastavimo u istom ritmu -rekao je Dvejn Vašington posle utakmice. Govorio je i o treneru, Mirku Ocokoljiću, koji je preuzeo ekipu posle odlaska Željka Obradovića. – Samo nam veruje, nije vikao na nas otkad je preuzeo tim, daje nam veliku podršku i dobre savete, daje nam samopouzdanje zaista je dobro imati ga za trenera – poručio je Vašington.
