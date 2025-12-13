Rukometašice Norveške i Nemačke u borbi za svetski tron (17.30): Skandinavke žele da objedine titule

Rukometašice Norveške i Nemačke u borbi za svetski tron (17.30): Skandinavke žele da objedine titule

Iako su Holanđanke gajile nadu da pred svojim navijačima mogu do čuda do toga nije došlo

. Norveška je u polufinalu nošena najboljom igračicom današnjice Heni Rejstad slavila sa 35:25 i 60 minuta je deli od toga da osvoji Svetsko prvenstvo, a aktuelni je šampion Olimpijskih igara i Evropskog prvenstva. Pomenuta Rejstad je postigla deset golova, a veteranka Katrin Lunde je imala devet odbrana. Koliko je Norveška moćna govori podatak da je bez poraza stigla do finala. Niko nije bio ni blizu da je pobedi, sedam utakmica dobila je sa dvocifrenom razlikom,
