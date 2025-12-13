Zbog ovoga rukometašicama Crne Gore treba pružiti ruku i reći alal vera, poznato ko će igrati u finalu SP

Rukometašice Norveške pobedile su u drugoj utakmici polufinala Holandiju rezultatom 35:25 i igraće u nedelju u finalu Svetskog prvenstva protiv Nemačke, gdee opet biti favoriti.

Dominacija skandinavske selekcije na ovom turniru je nastavljena, što je još jedna potvrda da je smena generacije u jednoj od najboljih reprezentacija u istoriji ženskog rukometa odrađena na uspešan način. Najbolja u Norveškoj bila je Heni Rejstad sa deset golova, dok su u timu Holandije najefikasnije bile Estevana Polman i Dione Haušir sa po šest golova. Nakon ovakve pobede protiv domaćina završnice SP u Roterdamu treba biti realan i reći - svaka čast Crnoj Gori.