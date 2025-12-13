Kako je Zvezda izgubila od Partizana? Presudila su 3 faktora, a dve velike greške napravio je i Obradović

Crvena zvezda je išla ka pobedi u derbiju, imala je 16 poena prednosti pred kraj treće četvrtine (60:44), a onda se potpuno "ugasila" u poslednjem kvartalu.

Partizan je napravio veliki preokret i slavio (79:76) i ostavio Sašu Obradovića da se pita gde je sve krenulo nizbrdo i kako je do toga došlo. Kao što to obično biva, posle poraza se analiziraju sve greške, gleda se svaki detalj i bilo je grešaka u crveno-belom taboru. Kako grešaka igrača, tako i trenera Obradovića koji je i sam svestan da su neke stvari mogle i morale da budu urađene drugačije. Posebno u četvrtini u kojoj su kola krenula nizbrdo i nije bilo nikoga