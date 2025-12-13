Šta je Batler radio u poslednjem napadu Zvezde? Jedan potez Amerikanca zbunio je mnoge

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
Šta je Batler radio u poslednjem napadu Zvezde? Jedan potez Amerikanca zbunio je mnoge

Partizan je napravio preokret, vratio se iz dvocifrenog minusa i pobedio Crvenu zvezdu u evroligaškom derbiju (79:76).

Imao je tim Saše Obradovića šut za produžetak, ali je Džared Batler promašio ceo koš. Upravo je jedan njegov potez zbunio mnoge. Obradović je tažio tajm-aut i nacrtao je poslednji napad svog tima. Nikola Kalinić je dodao loptu do Batlera, ali na snimku deluje da je Amerikanac uopšte nije očekivao, da nije bio spreman ni fokusira nu tom momentu. Vidi se da drži spuštene ruke i taj detalj su primetili i navijači koji se pitaju o čemu je razmišljao u poslednjim
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zamena polariteta u košarkaškom Beogradu

Zamena polariteta u košarkaškom Beogradu

RTS pre 1 sat
"NBA? Nije ni blizu, nikad ovako nešto nisam video": Igrao je 13 godina u Americi, a zbog derbija ostao u šoku

"NBA? Nije ni blizu, nikad ovako nešto nisam video": Igrao je 13 godina u Americi, a zbog derbija ostao u šoku

Mondo pre 54 minuta
VIDEO Da li je ovo presudilo? Pogledajte potez Vanje Marinkovića pred poslednji napad Zvezde nakon tajm-auta

VIDEO Da li je ovo presudilo? Pogledajte potez Vanje Marinkovića pred poslednji napad Zvezde nakon tajm-auta

Nova pre 2 sata
(VIDEO) Neobjašnjiv potez Batlera u poslednjem napadu Zvezde

(VIDEO) Neobjašnjiv potez Batlera u poslednjem napadu Zvezde

Sport klub pre 2 sata
Nikada nisam video ništa slično! NBA zvezda prenosi za Sputnjik jake utiske sa derbija u Beogradu

Nikada nisam video ništa slično! NBA zvezda prenosi za Sputnjik jake utiske sa derbija u Beogradu

Sputnik pre 1 sat
Batler zbog svog stava nije imao šansu da pogodi za produžetak

Batler zbog svog stava nije imao šansu da pogodi za produžetak

Sportske.net pre 2 sata
Lesor se javio posle pobede Partizana u derbiju, podelio fotku sina, zbog Žoca će mu se pokloniti svi grobari

Lesor se javio posle pobede Partizana u derbiju, podelio fotku sina, zbog Žoca će mu se pokloniti svi grobari

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanNikola KalinićSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Nekadašnji trener „večitih“ za Danas: „Ovo je klasična poklon pobeda“

Nekadašnji trener „večitih“ za Danas: „Ovo je klasična poklon pobeda“

Danas pre 4 minuta
Vukčević ponovo dvocifren u novom porazu Vašingtona

Vukčević ponovo dvocifren u novom porazu Vašingtona

RTS pre 34 minuta
Bruno Fernando: „Moramo da nastavimo da se borimo, ovo je velika pobeda za nas!“

Bruno Fernando: „Moramo da nastavimo da se borimo, ovo je velika pobeda za nas!“

Hot sport pre 9 minuta
Padavine koje smo svi priželjkivali – pljusak na svakih 10 minuta tokom celog vikenda!

Padavine koje smo svi priželjkivali – pljusak na svakih 10 minuta tokom celog vikenda!

Hot sport pre 14 minuta
Nvora nezadovoljan: „Dobili su neke naklonjene odluke od sudija!“

Nvora nezadovoljan: „Dobili su neke naklonjene odluke od sudija!“

Hot sport pre 34 minuta