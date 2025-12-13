Šta je Batler radio u poslednjem napadu Zvezde? Jedan potez Amerikanca zbunio je mnoge

Partizan je napravio preokret, vratio se iz dvocifrenog minusa i pobedio Crvenu zvezdu u evroligaškom derbiju (79:76).

Imao je tim Saše Obradovića šut za produžetak, ali je Džared Batler promašio ceo koš. Upravo je jedan njegov potez zbunio mnoge. Obradović je tažio tajm-aut i nacrtao je poslednji napad svog tima. Nikola Kalinić je dodao loptu do Batlera, ali na snimku deluje da je Amerikanac uopšte nije očekivao, da nije bio spreman ni fokusira nu tom momentu. Vidi se da drži spuštene ruke i taj detalj su primetili i navijači koji se pitaju o čemu je razmišljao u poslednjim