"Trener ne viče na nas": Vašington srušio Zvezdu, pa otkrio šta se promenilo u Partizanu

Jedan od heroja pobede Partizana u večitom derbiju protiv Crvene zvezde je Dvejn Vašington koji je meč završio kao najefikasniji sa 25 poena i dve asistencije.

Američki bek se osvrnuo na turbulentan period u Humskoj i otkrio zašto mu prija saradnja sa Mirkom Ocokoljićem. Bio je srećan što su ponovo imali navijače na svojoj strani. "Jako sam srećan što smo pobedili, ovo nam je baš trebalo, zbog samopouzdanja i navijača, zbog Partizana generalno, znamo šta ovo znači crno-beloj porodici. Svi znamo koliko derbi znači. Sutra ćemo da se odmorima i da nastavimo u istom ritmu", rekao je Vašington u razgovoru sa medijima. On je