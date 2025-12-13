Hitna pomoć: U Ulici vojvode Stepe auto udario devojku, zadobila lakše povrede

N1 Info pre 20 minuta  |  Beta
Dvadesetdvogodišnja devojka pešak oborena je noćas u saobraćajnom udesu, prvi izveštaji ukazuju da su povrede lakše, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

To se desilo u Ulici vojvode Stepe, oko 4.30 časova. Ova služba je noćas intervenisala kod još tri saobraćajna udesa, u kojima su tri osobe lakše povređene. Ukupno je noćas intervenisala 122 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnim mestima intervenisala je 25 puta, najčešće zbog alkoholisanosti, kao i manjih povreda. Vikendom je uobičajeno da je broj intervencija iznad proseka koji važi za radne dane.
