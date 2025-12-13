Ministarstvo zaštite životne sredine zabranilo radove na "Vrtu časti", traži vraćanje u prvobitno stanje

N1 Info pre 19 minuta  |  Milena Kuzmanović
Ministarstvo zaštite životne sredine zabranilo radove na "Vrtu časti", traži vraćanje u prvobitno stanje

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je Rešenje o hitnoj zabrani radova Udruženju "Beli Povlen" iz Valjeva na izgradnji kompleksa "Vrt časti" na zaštićenom području Predela izuzetnih odlika "Povlen i kanjon Sušice", lokalitet "Kneževo polje".

Udruženju je naloženo da izgrađeni prostor sanira i vrati u prvobitno stanje u roku od tri meseca. Rešenje je doneseno nakon vanrednog terenskog inspekcijskog nadzora pokrenutog početkom novembra 2025. godine, a zbog prijave o bespravnoj gradnji. Republički inspektori utvrdili su postojanje više bespravno izgrađenih objekata na lokalitetu "Kneževo polje", koje se nalazi u III stepenu zaštite PIO "Povlen i kanjon Sušice". Inspekcija je utvrdila da Udruženje "Beli
