Novogodišnja trka menja trase gradskog prevoza u Beogradu

Zbog održavanja manifestacije "Ušće Novogodišnja trka 2025" u nedelju 14. decembra, od 6 do 15 časova doći će do promena u radu beogradskog javnog prevoza, najavio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Vozila sa linije 9A će se u smeru ka Bloku 72 kretati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - kružni tok kod TC-a "Ušće" - Milentija Popovića i dalje na svojoj redovnoj trasi, dok će se u smeru ka Zelenom vencu saobraćati redovnom trasom. Vozila sa linije 60 će se u smeru ka Novom Beogradu kretati na trasi: Brankova - Bulevar Mihajla Pupina - kružni tok kod "Ušća2 - Milentija Popovića - interna saobraćajnica pored hotela "Hajat" - Vladimira Popovića - Zemunski put i dalje