Novogodišnja trka menja trase gradskog prevoza u Beogradu

NIN pre 49 minuta  |  Beta
Novogodišnja trka menja trase gradskog prevoza u Beogradu

Zbog održavanja manifestacije "Ušće Novogodišnja trka 2025" u nedelju 14. decembra, od 6 do 15 časova doći će do promena u radu beogradskog javnog prevoza, najavio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Vozila sa linije 9A će se u smeru ka Bloku 72 kretati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - kružni tok kod TC-a "Ušće" - Milentija Popovića i dalje na svojoj redovnoj trasi, dok će se u smeru ka Zelenom vencu saobraćati redovnom trasom. Vozila sa linije 60 će se u smeru ka Novom Beogradu kretati na trasi: Brankova - Bulevar Mihajla Pupina - kružni tok kod "Ušća2 - Milentija Popovića - interna saobraćajnica pored hotela "Hajat" - Vladimira Popovića - Zemunski put i dalje
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Novogodišnja trka u Beogradu: Ove linije menjaju trase

Novogodišnja trka u Beogradu: Ove linije menjaju trase

B92 pre 19 minuta
Zbog novogodišnje trke sutra promenjene trase gradskog prevoza

Zbog novogodišnje trke sutra promenjene trase gradskog prevoza

Nedeljnik pre 2 sata
Zbog novogodišnje trke menja se gradski prevoz: Ove linije saobraćaju izmenjenim trasama

Zbog novogodišnje trke menja se gradski prevoz: Ove linije saobraćaju izmenjenim trasama

Mondo pre 2 sata
Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Euronews pre 1 sat
Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Alo pre 2 sata
Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Politika pre 1 sat
Zbog novogodišnje trke u nedelju izmenjene trase gradskog prevoza

Zbog novogodišnje trke u nedelju izmenjene trase gradskog prevoza

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPHajatZemun

Društvo, najnovije vesti »

Srbijavoz objavio novi red vožnje koji sutra stupa na snagu

Srbijavoz objavio novi red vožnje koji sutra stupa na snagu

Danas pre 9 minuta
Škola za bogove i superjunake

Škola za bogove i superjunake

Peščanik pre 34 minuta
Hladna i maglovita nedelja pred Novosađanima: Minimalna temperatura u minusu

Hladna i maglovita nedelja pred Novosađanima: Minimalna temperatura u minusu

Radio 021 pre 34 minuta
Učenici Pete gimnazije odgovorili Danki Nešović na optužbe da je škola u haotičnom stanju: „Umesto da nas vrati u našu školu…

Učenici Pete gimnazije odgovorili Danki Nešović na optužbe da je škola u haotičnom stanju: „Umesto da nas vrati u našu školu, ona provodi vreme na režimskim televizijama i laže“

Nova pre 9 minuta
Danas je Sveti Andrej Prvozvani: Šta po verovanju valja, a šta ne valja činiti

Danas je Sveti Andrej Prvozvani: Šta po verovanju valja, a šta ne valja činiti

RTK pre 24 minuta