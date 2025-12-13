Zbog novogodišnje trke menja se gradski prevoz: Ove linije saobraćaju izmenjenim trasama

Zbog održavanja manifestacije "Ušće Novogodišnja trka 2025" u nedelju 14. decembra, od 6 do 15 časova doći će do promena u radu beogradskog javnog prevoza, najavio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Zbog zatvaranja pojedinih ulica u centralnim delovima grada, određene linije javnog prevoza privremeno će saobraćati izmenjenim trasama, dok će pojedina stajališta biti van funkcije tokom trajanja manifestacije. Iz Sekretarijata za javni prevoz saopšteno je da će izmene važiti tokom dana, a normalizacija saobraćaja očekuje se po završetku trke i uklanjanju privremene signalizacije. Vozila sa linije 9A će se u smeru ka Bloku 72 kretati trasom: Bulevar Mihajla Pupina