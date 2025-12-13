Zbog novogodišnje trke menja se gradski prevoz: Ove linije saobraćaju izmenjenim trasama

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Zbog novogodišnje trke menja se gradski prevoz: Ove linije saobraćaju izmenjenim trasama

Zbog održavanja manifestacije "Ušće Novogodišnja trka 2025" u nedelju 14. decembra, od 6 do 15 časova doći će do promena u radu beogradskog javnog prevoza, najavio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Zbog zatvaranja pojedinih ulica u centralnim delovima grada, određene linije javnog prevoza privremeno će saobraćati izmenjenim trasama, dok će pojedina stajališta biti van funkcije tokom trajanja manifestacije. Iz Sekretarijata za javni prevoz saopšteno je da će izmene važiti tokom dana, a normalizacija saobraćaja očekuje se po završetku trke i uklanjanju privremene signalizacije. Vozila sa linije 9A će se u smeru ka Bloku 72 kretati trasom: Bulevar Mihajla Pupina
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zbog novogodišnje trke sutra promenjene trase gradskog prevoza

Zbog novogodišnje trke sutra promenjene trase gradskog prevoza

Nedeljnik pre 57 minuta
Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Euronews pre 27 minuta
Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Alo pre 42 minuta
Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Sutra novogodišnja trka u Beogradu, izmene trase na dve linije prevoza

Politika pre 27 minuta
Zbog novogodišnje trke u nedelju izmenjene trase gradskog prevoza

Zbog novogodišnje trke u nedelju izmenjene trase gradskog prevoza

N1 Info pre 1 sat
Zbog novogodišnje trke u nedelju promene trasa gradskog prevoza: Ove linije će sutra biti izmenjene

Zbog novogodišnje trke u nedelju promene trasa gradskog prevoza: Ove linije će sutra biti izmenjene

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Novi Pazar traži podršku: Više od 200 studenata DUNP-a izgubilo status, oko 30 profesora ostalo bez posla

Novi Pazar traži podršku: Više od 200 studenata DUNP-a izgubilo status, oko 30 profesora ostalo bez posla

N1 Info pre 2 minuta
Naoružajte se strpljenjem: Pojačan saobraćaj ka planinama, spremite se na kolone ka Kopaoniku

Naoružajte se strpljenjem: Pojačan saobraćaj ka planinama, spremite se na kolone ka Kopaoniku

Nova pre 2 minuta
Kapetan Vesna Aleksić se obratila putnicima u avionu iznad Srbije i saopštila istorijsku vest (foto)

Kapetan Vesna Aleksić se obratila putnicima u avionu iznad Srbije i saopštila istorijsku vest (foto)

Blic pre 2 minuta
Beč i Kopenhagen pokazali put: Srbija ima ogroman energetski resurs koji još ne koristi

Beč i Kopenhagen pokazali put: Srbija ima ogroman energetski resurs koji još ne koristi

Alo pre 2 minuta
Novi red vožnje Srbijavoza od 14. decembra

Novi red vožnje Srbijavoza od 14. decembra

N1 Info pre 42 minuta