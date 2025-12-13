Radovi u Donjoj Toponici, selima Trupale i Lalinac, kao i u Novom Selu

Radovi u Donjoj Toponici, selima Trupale i Lalinac, kao i u Novom Selu

PLANIRANI RADOVI U SELU DONjA TOPONICA U subotu 13. decembra planira se iskop u ulici Maršala Tita kod broja 39.

Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u pomenutoj ulici, ali je moguć prekid i u selu Donja Toponica. PLANIRANI RADOVI U SELU TRUPALE U subotu 13. decembra planiran je iskop u ulici Lole Ribara kod broja 35. Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 sati u pomenutoj ulici, ali je moguć prekid i u selu Trupale. PLANIRANI RADOVI U NOVOM SELU U subotu 13. decembra planiran je iskop u ulici Topličko
JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

Gradski portal 018 pre 30 minuta
