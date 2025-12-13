Na Trgu republike dodeljene nagrade „Vitez poziva“: „Na ulici smo jer je danas to jedino mesto gde se stoji uspravno i gde se čuje glas“

Nova pre 54 minuta  |  Autor: N1
Na Trgu republike dodeljene nagrade „Vitez poziva“: „Na ulici smo jer je danas to jedino mesto gde se stoji uspravno i gde se…

Nagrada Vitez poziva uručena je večeras dobitnicima na Trgu republike, ispred Narodnog pozorišta.

Ovo je prvi put posle 19 godina da jedan od suosnivača, pored Lige eksperata - LEX, Narodno pozorište nije želelo da bude domaćin uručenja nagrade. Nagrade su dobili aktivista Lokalnog fronta Predrag Voštinić, evroposlanica Irena Joveva, bivša predsednica Ustavnog suda Vida Petrović Škero, sudija Višeg suda Ksenija Marić, Miloš Pavlović, profesor sa FDU, i bivša dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović, prenosi N1. Prvi put ove godine dodeliće se i
NišVida Petrović ŠkeroPozorišteNarodno pozorištePredrag VoštinićMiloš PavlovićNatalija Jovanović

