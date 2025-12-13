Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu: Studentski pokret jedno od retkih mesta u kojima je primetan jak otpor

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu: Studentski pokret jedno od retkih mesta u kojima je primetan jak otpor

Američki ekonomista i dobitnik Nobelove nagrade Džozef Stiglic primio je danas u Beogradu nagradu "Miladin Životić".

Nagradu dodeljuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) Univerziteta u Beogradu za kritičko-teorijski angažman. Stiglic je, nakon primanja nagrade, u dvorani Kulturnog centra Beograda govorio o odnosu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa prema akademskoj zajednici i slobodi univerziteta, osvrćući se na svoju knjigu "Put u slobodu" (The Road to Freedom). On se osvrnuo i na studentske proteste u Srbiji, o kojima je rekao da "studentski
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Američki nobelovac o srpskim studentima: „Oni su snažan primer šta mladi mogu kada misle slobodno“

Američki nobelovac o srpskim studentima: „Oni su snažan primer šta mladi mogu kada misle slobodno“

Nova pre 9 minuta
Ekonomista i Nobelovac Stiglic u Beogradu: Govorio o slobodi univerziteta i studentskom pokretu u Srbiji

Ekonomista i Nobelovac Stiglic u Beogradu: Govorio o slobodi univerziteta i studentskom pokretu u Srbiji

Nedeljnik pre 1 sat
„Studentski pokret jedan od retkih koji pruža jak otpor“: Američki nobelovac primio nagradu u Srbiji

„Studentski pokret jedan od retkih koji pruža jak otpor“: Američki nobelovac primio nagradu u Srbiji

Nova pre 1 sat
Ekonomista i Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu primio nagradu IFDT

Ekonomista i Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu primio nagradu IFDT

Serbian News Media pre 1 sat
Stiglic o studentskim protestima u Srbiji: Jedno od retkih mesta u kojima je primetan jak otpor

Stiglic o studentskim protestima u Srbiji: Jedno od retkih mesta u kojima je primetan jak otpor

N1 Info pre 2 sata
Ekonomista i Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu primio nagradu IFDT

Ekonomista i Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu primio nagradu IFDT

Beta pre 2 sata
NOBELOVAC STIGLIC: Studentski pokret jedan od retkih koji pruža jak otpor

NOBELOVAC STIGLIC: Studentski pokret jedan od retkih koji pruža jak otpor

Moj Novi Sad pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nobelova nagradaDonald Tramp

Ekonomija, najnovije vesti »

Srebro dostiglo istorijski maksimum – od početka godine cena porasla za 113 odsto

Srebro dostiglo istorijski maksimum – od početka godine cena porasla za 113 odsto

RTS pre 15 minuta
Američki nobelovac o srpskim studentima: „Oni su snažan primer šta mladi mogu kada misle slobodno“

Američki nobelovac o srpskim studentima: „Oni su snažan primer šta mladi mogu kada misle slobodno“

Nova pre 9 minuta
Čadež talk na Web Samitu u Lisabonu: Kako od ideje da napravite uspešan posao? (VIDEO)

Čadež talk na Web Samitu u Lisabonu: Kako od ideje da napravite uspešan posao? (VIDEO)

Euronews pre 9 minuta
Zgrada nelegalizovana, a pojedini stanovi upisani u Katastar: Ko ne treba da podnosi papire za zakon "Svoj na svome"

Zgrada nelegalizovana, a pojedini stanovi upisani u Katastar: Ko ne treba da podnosi papire za zakon "Svoj na svome"

Euronews pre 44 minuta
Od Nove godine poskupljuje struja

Od Nove godine poskupljuje struja

SEEbiz pre 19 minuta