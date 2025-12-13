Nobelovac Džozef Stiglic u Beogradu: Studentski pokret jedno od retkih mesta u kojima je primetan jak otpor

Američki ekonomista i dobitnik Nobelove nagrade Džozef Stiglic primio je danas u Beogradu nagradu "Miladin Životić".

Nagradu dodeljuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) Univerziteta u Beogradu za kritičko-teorijski angažman. Stiglic je, nakon primanja nagrade, u dvorani Kulturnog centra Beograda govorio o odnosu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa prema akademskoj zajednici i slobodi univerziteta, osvrćući se na svoju knjigu "Put u slobodu" (The Road to Freedom). On se osvrnuo i na studentske proteste u Srbiji, o kojima je rekao da "studentski